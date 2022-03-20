لبنان

بعد خطف إبن بعلبك... دعوة لوقفة احتجاجية بعد الظهر

Lebanon 24
20-03-2022 | 05:37
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دعت عائلة المخطوف حسين الأشهب في بيان، اهل منطقة بعلبك إلى وقفة احتجاجية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم على طريق رياق بعلبك قرب معمل الاسفنج.
 
وجاء في البيان: "يا أهل النخوة والغيرة يا أصحاب العزة والشهامة. إستنكارا لحادثة خطف ابن هذه المنطقة الأخ حسين محمد الأشهب على يد مجموعة مسلحة ندعوكم للمشاركة في الاعتصام على طريق عام بعلبك سرعين الغربية قرب مصنع الاسفنج عند الثالثة من بعد ظهر اليوم".
 
وتابع البيان: "هذه الدعوة برسم جميع الشرفاء والاحرار من اهالي منطقتنا لنقف يدا واحدة كما عاهدناكم، ولنشارك جميعا هذه القضية الانسانية البحتة".
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