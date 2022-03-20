من جديد... سوق المزارع في الهرمل يفتح أبوابه أمام الاهالي

فتحت سوق المزارع في الهرمل أبوابها مجددا أمام الأهالي بعد توقف قسري في فصل الشتاء، واستقبلت السوق الذي تنظمه جمعية الهرمل الإنمائية، الأهالي الذين حضروا لشراء الخضار والفاكهة والمونة المنزلية.

وجال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة في السوق، مؤكدا أن هذه السوق"تلغي دور الوسيط بين المزارع والمستهلك".

وتفتح السوق ابوابها كل يوم سبت من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، في باحة مركز الجواد للتنمية والإرشاد الزراعي.