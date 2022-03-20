لبنان

ماذا كشف المستشار الإعلامي لميقاتي عن جلسة الحكومة الاستثنائية بالأمس؟

Lebanon 24
20-03-2022 | 06:27
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أكّد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فارس الجميّل أنّ "دعوة الرئيس نجيب ميقاتي للقضاة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، لم تكن بهدف التدخّل بعملهم، بل بهدف تصويب بعض المواضيع القضائية كي لا تصل إلى نتائج خطيرة".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار الجميّل إلى أنّ "ميقاتي لم يقم باستدعاء القضاة بل وجّه لهم دعوة للمشاركة في جلسة تشاورية".

وأضاف: "أحد الصحافيين سأل رئيس الحكومة: "إذا ما رد القاضي بتشيلو عالبيت؟" فردّ ميقاتي بجملة: "بهيك حالة أكيد بكون في إجراءات". 

وشدّد الجميّل على أن "الرئيس ميقاتي مستمرٌ في عمله على رأس الحكومة"، وقال: "مجلس الوزراء مستمرّ بتأدية مهامه وعمله لإجراء الانتخابات النيابيّة وكل ما يُقال نضعه في خانة الشائعات".
 
 

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