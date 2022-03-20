لبنان

رعد: أميركا تحرض على المقاومة ولبنان لا ينهض بفريق واحد

Lebanon 24
20-03-2022 | 07:07
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رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في احتفال نظمه "حزب الله" في رومين لمناسبة ولادة الامام المهدي، كرمت خلاله الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي، أن "أميركا تريد التحريض على المقاومة من أجل زرع اليأس والتشكيك بعقول الناس، انتقاما لإسرائيل وثأرا لهزيمتها من المقاومة". وقال: "الحقيقة أنهم يثأرون من أهل المقاومة والمجاهدين، بل من أهل المجاهدين وأقربائهم وجيرانهم وأهل بلدهم. الأميركي يمنع شعبنا من أن يصمد وينتصر على الإسرائيليين المدللين منهم مع كامل الغطاء لجرائمهم وإرهابهم وارتكاباتهم، ويمنعون مجلس الأمن من إصدار بيان يدين اعتداءاتهم".
   
وتابع: "هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد. نقول هذا ونحن واثقون بأننا عائدون الى المجلس النيابي بما كنا عليه أو أكثر. لا نستطيع النهوض بالبلد وحدنا، نريد التعاون مع الآخرين لكن مع صدق في المواطنية ومن دون أن نطعن في الظهر. علينا التماسك في جبهتنا الداخلية. نتصدى لخصومنا في الانتخابات، منهم المضللون ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد. نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين عن الخطأ، لكن خيارنا صحيح ونسير به، وإذا حصل الخطأ أثناء السّْر في هذا الخيار يمكن تصحيحه، أما إذا حدث العكس فيصعب حينها تصحيحه".
 
وختم: "أميركا وأزلامها وأدواتها وزبائنيتها ومن يريدوننا أن ننتخبهم، يريدون أن يأخذوننا الى الخيار الخطأ، والهدف هو انتزاع سلاح المقاومة، السلاح الذي حفظ لبنان، واستعاد الكرامة للبنانيين ولكل العرب في هذه المنطقة وحمى السيادة الوطنية وأرعب العدو".
المصدر: الوكالة الوطنية
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