الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟

بشكلٍ مستمر ومتواصل، يسعى الكثير من المواطنين إلى تأمين الحد الأدنى من معيشتهم، في وقتٍ تزدادُ عمليات البحثِ عن أمورٍ يمكن الاستفادة منها مالياً ومادياً.

ومؤخراً، تبيّن أن هناك بعض المواطنين الذين بادروا إلى تجميع العملات المعدنيّة من فئة الـ"500 ليرة" و الـ"250 ليرة"، وذلك بهدف بيعها نظراً للاستفادة منها بسعر يفوق قيمتها نظراً لعدم توافرها بشكل دائم ومستمر.

وفي الوقت الراهن، فإن قيمة 75 ألف ليرة من العملات المعدنية اللبنانية تباع حالياً بـ250 ألف ليرة لبنانية في بعض الأماكن، ما يعني قرابة الـ12 دولاراً استناداً لسعر صرف الدولار اليوم في السوق الموازية.