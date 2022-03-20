لبنان

منخفض جوي جديد ابتداءً من هذا التاريخ.. موعد مع الكتل الهوائية الأكثر برودة

Lebanon 24
20-03-2022 | 07:20
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية بمعدل 4 درجات، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ويجب التحذير دائما من تكون الجليد على الطرق الداخلية، وعلى الطرق الجبلية التي تعلو عن 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. 
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب 4 درجات، ومن المنتظر أن يتأثر تدريجيا بدءا من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة ويحمل معه أمطار وثلوج  ورياح ناشطة. 
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية) . 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات وبقائها دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار، مع رياح شمالية ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل، كما يتكون الجليد خلال الليل وساعات الصباح الاولى على الطرقات الداخلية وعلى الطرقات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر. 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية بمعدل 4 درجات، كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ويجب التحذير دائما من تكون الجليد على الطرقات الداخلية، وعلى الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. 
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة نهارا والتي تبدأ بالإنخفاض بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي البارد والمتمركز فوق تركيا فيتحول الطقس الى غائم مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق والثلوج الخفيفة ليلا بدءأ من ارتفاع 1000 متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية.
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم خلال النهار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم بدءا من الظهر مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة خلال الليل ومصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد، كما تبدأ الثلوج بالتساقط صباحا بدءا من ارتفاع 800 متر وما دون ذلك على المرتفعات الشمالية وينخفض مستوى تساقطها مع الإنخفاض الإضافي بدرجات الحرارة خلال النهار لتلامس مرتفعات ال 600 وما دون في المناطق الشمالية. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 2 الى 9 درجات.
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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