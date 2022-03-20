حدثٌ أمني عند الحدود الجنوبية.. إسرائيل تزعم اعتقال مجموعة تابعة لـ"حزب الله"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّه تم اعتقال "مجموعة تابعة لحزب الله وإيران" كانت تنوي تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر"، ادّعى أدرعي أنه "تم احباط وتوقيف خلايا كانت تهمّ بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان"، مشيراً إلى أن "الذين تم اعتقالهم هو 4 ويعملون بتوجيهات من المدعو خليل حرب، وهم: أكرم شيت، حسين شيت (لبنانيان)، سلطان عطالله - رامي شامي (اسرائيليان)".

كذلك، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرت مؤخراً لقاءات بين لبنانيين وفلسطينيين، في محاولة لـ"تفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل"، وقال: "المشتبه فيهما الإسرائيليان اجتمعا في تركيا مع المدعوان حسين شيت وأكرم شيت.. لبنانيان معروفان بتهريب المخدرات من سكان كفركلا في جنوب لبنان، وذلك في أواخر شهر تشرين الثاني الأخير.. في الاجتماع طلب من الاثنين تنفيذ عملية تهريب أسلحة الى إسرائيل".