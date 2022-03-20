لبنان

"حزب الله" يردّ على مزاعم إسرائيل حول اعتقال مجموعة منه.. ماذا كشف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2022 | 07:38
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علقت مصادر مقربة "حزب الله" على مزاعم الجيش الإسرائيلي المتعلقة باعتقال ما سُميت "مجموعة تابعة لحزب الله وإيران كانت تنوي تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية" باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "ما يقوله الإسرائيلي هُراء ولا يستحق الوقوف عنده أو التعليق عليه أساساً"، وأضافت: "أكاذيب وأضاليل.. من السذاجة التفكير بأن حزب الله يقوم بتهريب أسلحة ومخدرات إلى إسرائيل.. الأمر بقمة التفاهة". 
 
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم أنّه تم اعتقال "مجموعة تابعة لحزب الله وإيران" كانت تنوي تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر"، ادّعى أدرعي أنه "تم احباط وتوقيف خلايا كانت تهمّ بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان"، مشيراً إلى أن "الذين تم اعتقالهم هو 4 ويعملون بتوجيهات من المدعو خليل حرب، وهم: أكرم شيت، حسين شيت (لبنانيان)، سلطان عطالله - رامي شامي (اسرائيليان)".

كذلك، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرت مؤخراً لقاءات بين لبنانيين وفلسطينيين، في محاولة لـ"تفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل"، وقال: "المشتبه فيهما الإسرائيليان اجتمعا في تركيا مع المدعوان حسين شيت وأكرم شيت..لبنانيان معروفان بتهريب المخدرات من سكان كفركلا في جنوب لبنان، وذلك في أواخر شهر تشرين الثاني الأخير.. في الاجتماع طلب من الاثنين تنفيذ عملية تهريب أسلحة الى إسرائيل".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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