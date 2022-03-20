لبنان

أصوات انفجارات في طرابلس.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
20-03-2022 | 07:41
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سُمعت، اليوم، أصوات انفجارات قوية في أرجاء مدينة طرابلس، الأمر الذي أثار هلعاً في صفوف السكان.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن مصدر هذه الأصوات هو جبل تربل، وهي ناجمة عن تدريبات لوحداتٍ من الجيش. 
 
 
 
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