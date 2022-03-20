أصوات انفجارات في طرابلس.. ماذا يحصل؟

سُمعت، اليوم، أصوات انفجارات قوية في أرجاء مدينة طرابلس، الأمر الذي أثار هلعاً في صفوف السكان.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن مصدر هذه الأصوات هو جبل تربل، وهي ناجمة عن تدريبات لوحداتٍ من الجيش.