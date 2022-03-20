الرئيس عون من روما: لبنان ليس بزائل

وصل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روما، وقال فور وصوله: "احمل الى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد اليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".

وأضاف: "المسيحية في لبنان ليست بخطر وأتطلع الى هذه الزيارة كبارقة امل لتؤكد ان لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا".

وكان قد غادر الرئيس عون قبا ساعات متوجهاً الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين.

كذلك سيجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير.

والثلاثاء يزور الرئيس عون الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.