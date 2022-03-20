الرئيس عون يغادر إلى روما والفاتيكان.. ماذا على جدول الأعمال؟

غادر رئيس الجمهورية ميشال عون متوجهاً الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين.كذلك سيجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير.والثلاثاء يزور الرئيس عون الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.