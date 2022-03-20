نشاطٌ رياضي.. الدراجات الهوائية تجوب شوارع طرابلس (صور)

أقيم، اليوم الأحد، نشاط رياضي في مدينة طرابلس من تنظيم " we Love Tripoli للدراجات الهوائية".

وشارك بالنشاط عدد من الشبان والشابات الذي جابوا شوارع المدينة على متن دراجاتهم.