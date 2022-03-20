لبنان

كنعان: كنا وسنبقى بعد 15 أيار صوت الشعب

Lebanon 24
20-03-2022 | 09:45
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 أكد النائب ابراهيم كنعان "عدم اليأس والإحباط، فقضيتنا ستستمر وصوتنا سيبقى عاليا في كل المؤسسات".
 
وقال خلال لقاء للجنة المرأة في هيئة الفنار في "التيار الوطني الحر": "كنا وسنبقى صوت السيادة وحرية الشعب وضميره، مع الجنرال الرئيس، وسنبقى معه اصحاب المعارك المستحيلة، وسنكون صوتا واحدا في 15 أيار للفوز بالمعركة التي يعتقدها البعض مستحيلة".
 
وختم: "قلنا إن إبراءهم مستحيل في العام 2013 قبل الانهيار المالي، وطالبنا بوقف السرقة والهدر، وحددنا مكامن الفساد والهدر، وحولناهم الى القضاء المالي، وحتى اليوم لم يصدر الحكم عن ديوان المحاسبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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