بوشكيان هنّأ الزعني على انتخابه رئيساً لجمعية الصناعيين

هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان جمعيّة الصناعيين اللبنانيين بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس ادارة مطعّم بين قدامى وجدد، يتساوون بوضع خبراتهم والاندفاع في سبيل خدمة القطاع الصناعي، والتصميم على العمل فريق عمل موحّد.وقال:"تقف وزارة الصناعة إلى جانب الجمعيّة في مطالبها، وهي ملتزمة بتبنّي الأمور المحقّة وفق أولويّات محدّدة وبحسب قدرات الدولة وامكاناتها على التلبية."وأضاف مخاطباً رئيس الجمعية سليم الزعني والأعضاء:" تدركون تمام الادراك وجود تحديات عديدة سنواجهها معاً في مسيرة ليست سهلة، لذلك ثقوا بدعم الحكومة والوزارة، ودعوا عمّالكم يثقون بكم وبثبات مؤسساتكم. فكما يوجد نوع من التجانس والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، المطلوب وحدة الحال بين الصناعيين وموظّفيكم."وختم بوشكيان:" أجدّد تهانيّ الحارة، متمنّياً ّلكم النجاح واثبات الوجود في الهيئات الاقتصادية، كقوّة دفع للنهوض والنمو وفرص العمل والتصدير."