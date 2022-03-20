لبنان

بوشكيان هنّأ الزعني على انتخابه رئيساً لجمعية الصناعيين

Lebanon 24
20-03-2022 | 09:33
A-
A+
Doc-P-933162-637833873295787510.jpg
Doc-P-933162-637833873295787510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان جمعيّة الصناعيين اللبنانيين بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس ادارة مطعّم بين قدامى وجدد، يتساوون بوضع خبراتهم والاندفاع في سبيل خدمة القطاع الصناعي، والتصميم على العمل فريق عمل موحّد.

وقال:"تقف وزارة الصناعة إلى جانب الجمعيّة في مطالبها، وهي ملتزمة بتبنّي الأمور المحقّة وفق أولويّات محدّدة وبحسب قدرات الدولة وامكاناتها على التلبية."

وأضاف مخاطباً رئيس الجمعية سليم الزعني والأعضاء:" تدركون تمام الادراك وجود تحديات عديدة سنواجهها معاً في مسيرة ليست سهلة، لذلك ثقوا بدعم الحكومة والوزارة، ودعوا عمّالكم يثقون بكم وبثبات مؤسساتكم. فكما يوجد نوع من التجانس والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، المطلوب وحدة الحال بين الصناعيين وموظّفيكم."

وختم بوشكيان:" أجدّد تهانيّ الحارة، متمنّياً ّلكم النجاح واثبات الوجود في الهيئات الاقتصادية، كقوّة دفع للنهوض والنمو وفرص العمل والتصدير."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2022-03-20
09:37 | 2022-03-20
10:50 | 2022-03-20
10:43 | 2022-03-20
10:22 | 2022-03-20
09:45 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website