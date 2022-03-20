الجيش يوقف مطلوباً بعدة مذكرات توقيف في باب التبانة - طرابلس

أوقفت منذ قليل دورية من مخابرات الجيش اللبناني المواطن "م.خ" على خلفية اشكال سابق قد حصل منذ أشهر في منطقة باب التبانة طرابلس ما ادى الى سقوط قتيل. والموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف لإقدامه على اطلاق نار وترهيب مواطنين. وأحيل الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.