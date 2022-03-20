لبنان

رهبنة مار فرنسيس تدشن كنيسة شفيعها في زحلة

Lebanon 24
20-03-2022 | 10:22
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احتفلت رهبنة مار فرنسيس الاسيزي بتدشين كنيسة القديس فرنسيس في عين الغصين – زحلة، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران سيزار أسايان النائب الرسولي لطائفة اللاتين في لبنان، يعاونه لفيف من الرهبان ورؤساء العامين التابعين لرهبنة الاخوة الاصاغر الديريين بحضور السفير البابوي وسيادة المطران أنطونيوس الصوري السامي الوقار راعي أبرشية زحلة وتوابعها للروم الأرثوذوكس ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب المحترم بمشاركة رهبنة مار فرنسيس للعلمانيين فرع زحلة بحضور الخادم الوطني يوسف الترك كما عدد كبير من المؤمنين والمؤمنات…

بدأ الاحتفال برتبة تبريك المياه حيث كرّس المطران اسايان ارجاء الكنيسة، تلتها وضع اربع ايقونات على المذبح الجديد ومن ثم رتبة غسله ودهنه بالميرون والزيت المقدس ووضع الشراشف والصليب والشموع عليه، وسط تراتيل رفعتها الجوقة التي خدمت القداس.

بعد الإنجيل المقدس الذي تلاه الشماس نيكولا ابو عني القى المطران اسايان عظة هنأ فيها الرهبنة وابناء زحلة بالكنيسة الجميلة شكر فيها كل من قدّم وساهم في انجاز تدشين الكنيسة.

كما القى كلمة السفير البابوي ورئيس الرهبنة وتلى رتبة التكريس حفل كوكتيل.
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