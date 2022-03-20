لبنان

البراكس: قطاع المحروقات ليس مكسر عصا

Lebanon 24
20-03-2022 | 10:50
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قال عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان:

"قطاع المحروقات ليس مكسر عصا وليس هو المسؤول عن الازمة النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان وعن الفوضى التي نعيشها.
فعلى المعنيين في الدولة اعطاء هذا القطاع من محطات وصهاريج وشركات استيراد وتوزيع حقوقه، لينعم المواطن باستقرار في ايصال المحروقات اليه. لم نعد نتحمل الخسائر.
لا المحطات ولا الصهاريج ولا الشركات تهوى الاقفال والتوقف عن العمل، فهي مؤسسات يعتاش منها الاف المواطنين وعوائلهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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