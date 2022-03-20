طرابلس كرمت المبدعة في عالم الصناعة الإلكترونية نجاة الآيي بدرية

كرمت جمعية "سنابل النور" واللجنة الثقافية في بلدية طرابلس، إبنة طرابلس المبدعة نجاة الآيي بدرية، أول إمرأة دخلت عالم الصناعة الإلكترونية في السيليكون فالي، "SiLicon Valley" عاصمة التكنولوجيا الحديثة في العالم، وتصدرت قوائم انجح السيدات في اميركا، وذلك في إحتفال اقيم في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل سابقا.

وتحدثت فدى شهال مصطفى، ابنة المكرمة نجاة الآيي، فشكرت ل" بلدية طرابلس وسنابل النور هذا الاحتفال التكريمي المميز بهذه الوجوه الكريمة"، وقالت: "انا فخورة بهذا الجمع، نحن عائلة قدمت لنا الوالدة نجاة الكثير، فهي قدوة وحافز، هناك أمران يعبران عن نجاة، اولهما لا يصح الا الصحيح، وثانيهما لا شيء مستحيلا، فهي عملت بجد واحترام، وهدفها مدروس بعناية، والهدف المدروس هو ان يعرف الانسان نفسه وامكانياته ويعمل على هذا الأساس، 25 عاما وانا الى جوارها، وضعت ثقلها في شغلها ونجحت باحترامها للإنسان وللفكر الذي يعمل معها، إضافة الى احترامها للوقت والكلمة والوعد".

بدوره، قال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق: "السيدة نجاة الآيي، سافرت من مدة طويلة متحدية التقاليد كلها، هاجرت وغادرت طرابلس وأهلها الى أميركا، عملت على نفسها جيدا، ناضلت كثيرا، تعبت بشغف، واجتهدت الى أن طورت نفسها ودورها شيئا فشيئا، حتى تبوَّأت مراكز مهمة جدا، ومع توليها الأمور أبدعت في عملها حتى أضحت في مقدمة سيدات الأعمال الناجحات في اميركا، أسست، باعت واشترت شركات منتجة، وكما قلت هي حاليا تشارك في شركات عظمى في "سيليكون فالي" عاصمة التكنولوجيا الحديثة في العالم، حتى باتت اليوم من اهم الشخصيات المنتجة في كل أميركا وحصلت على تقدير وتكريم معظم المسؤولين وجميع المبدعين وانحنى امام شخصها ونجاحها العالم ونالت محبة وتقدير أهلها وأبناء مدينتها طرابلس".



أضاف: "كل هذا النجاح والتفوق لم ينسها طرابلس مدينتها الأم ومسقط رأسها ومرتع طفولتها وشبابها. وفاؤها وحبها لطرابلس واهل طرابلس كبير وكبير جدا، وفاؤها لمؤسسات طرابلس ومرافقها الحيوية كبير ايضا، حيث قدمت لهذه المؤسسات والمرافق الكثير من الدعم، قدمت بصمت تام دون إعلام بل دون أي كلمة. السيدة نجاة الآيي بدرية حرصت على طيبتها وحفظ أخلاق مدينتها وعلاقاتها الاخوية والإجتماعية مع أهلها وناسها ومساعدتهم، من هنا جاءت فكرة تكريمها في هذه الاحتفالية من قبل بلدية طرابلس وجمعية سنابل النور، مع علمنا ان هذا لا يفيها حقها".