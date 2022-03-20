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لبنان
المكتب التربوي المركزي لحركة امل: نؤكد على وقوفنا الدائم لكافة الروابط والنقابات التربوية
Lebanon 24
20-03-2022
|
10:43
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صدر عن المكتب التربوي المركزي لحركة امل البيان التالي:
هنأ المكتب المكتب التربوي المركزي لحركة امل رابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي على انجاز استحقاقها الانتخابي الذي جرى اليوم الاحد في 20/3/2022 مباركاً فوز لائحة التضامن النقابي برئاسة الاستاذ حسين جواد المدعومة من حركة امل وحلفائها.
كما هنأ رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي بفوز لائحة الوحدة النقابية برئاسة الاستاذ سايد بوفرنسيس المدعومة من حركة امل وحلفائها بالتزكية .
ونوه المكتب التربوي برابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي على انجاز انتخابات اعضاء مكاتب الفروع في كافة المحافظات.
ويشكر المكتب جميع الاساتذة في التعليم الثانوي والاساسي والمهني على جهودهم ومشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية التي انتجت هذا النجاح.
ان المكتب التربوي المركزي يؤكد على وقوفه الدائم والداعم لكافة الروابط والنقابات التربوية في خطواتهم وتحركاتهم من اجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.
ويدعو المكتب كافة المعنيين في الدولة الى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تحقيق كافة المطالب المحقة انصافا لجميع الاساتذة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
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