لبنان

خير يشرف على إعادة فتح طريق القمامين الضنية بعد 6 أيام على انقطاعها

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:20
A-
A+
Doc-P-933188-637833928846293414.png
Doc-P-933188-637833928846293414.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير على فتح الطريق الرئيسية التي تؤدي إلى بلدة القمامين في الضنية، والتي تصلها ببلدة قبعيت في عكار، بعدما تسببت إنهيارات تربة وصخور عليها بسبب السيول التي تشكلت جراء العاصفة الجوية الأخيرة، في إغلاقها كليا منذ 6 أيام، ما تسبب بعزل البلدة عن محيطها.

وحاولت جرافات وآليات تابعة لبلديات واتحادات بلديات مجاورة في الضنية وعكار العمل على إعادة فتح الطريق خلال الأيام الماضية، لكنها عجزت عن ذلك بسبب كثافة الإنهيارات والردم عليها، والتي تبين أنها تحتاج إلى آليات أضخم، ما دفع فاعليات البلدة والمنطقة إلى إجراء إتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أوعز إلى خير بالمبادرة إلى إعادة فتح الطريق، ورفع الضرر عنها.

وأوضح اللواء خير في تصريح له بعد إعادة فتح الطريق أنه "بناء على مناشدة وجهاء المنطقة وأهالي بلدتي القمامين وقبعيت في الضنية وعكار، وبتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قمنا بإعادة فتح هذه الطريق وإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد أن عزلت العاصفة وتداعياتها بلدة القمامين، واستطاع الأهالي اليوم معاودة حياتهم بشكل طبيعي".

وأضاف: "لا يوجد لدى هيئة الإغاثة إمكانية لإنشاء جدران دعم للطريق، لأن هذه الأمور من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل، وعلى فاعليات وأهالي البلدة والمنطقة مراجعة الوزارة المعنية بهذا الشأن".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2022-03-20
14:01 | 2022-03-20
13:09 | 2022-03-20
17:08 | 2022-03-20
16:19 | 2022-03-20
16:12 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website