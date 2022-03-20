خير يشرف على إعادة فتح طريق القمامين الضنية بعد 6 أيام على انقطاعها

أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير على فتح الطريق الرئيسية التي تؤدي إلى بلدة القمامين في الضنية، والتي تصلها ببلدة قبعيت في عكار، بعدما تسببت إنهيارات تربة وصخور عليها بسبب السيول التي تشكلت جراء العاصفة الجوية الأخيرة، في إغلاقها كليا منذ 6 أيام، ما تسبب بعزل البلدة عن محيطها.وحاولت جرافات وآليات تابعة لبلديات واتحادات بلديات مجاورة في الضنية وعكار العمل على إعادة فتح الطريق خلال الأيام الماضية، لكنها عجزت عن ذلك بسبب كثافة الإنهيارات والردم عليها، والتي تبين أنها تحتاج إلى آليات أضخم، ما دفع فاعليات البلدة والمنطقة إلى إجراء إتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أوعز إلى خير بالمبادرة إلى إعادة فتح الطريق، ورفع الضرر عنها.وأوضح اللواء خير في تصريح له بعد إعادة فتح الطريق أنه "بناء على مناشدة وجهاء المنطقة وأهالي بلدتي القمامين وقبعيت في الضنية وعكار، وبتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قمنا بإعادة فتح هذه الطريق وإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد أن عزلت العاصفة وتداعياتها بلدة القمامين، واستطاع الأهالي اليوم معاودة حياتهم بشكل طبيعي".وأضاف: "لا يوجد لدى هيئة الإغاثة إمكانية لإنشاء جدران دعم للطريق، لأن هذه الأمور من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل، وعلى فاعليات وأهالي البلدة والمنطقة مراجعة الوزارة المعنية بهذا الشأن".