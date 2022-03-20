لبنان

قاسم: من يُهاجم الحزب بغية كسب أصوات سيفشل في مسعاه

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:35
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رأى نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "من يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب اصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعما له في محاربة الحزب، وإن الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد حزب الله وجمهوره".

وخلال احتفال في بلدة الخضر البقاعية لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل لافي عودة، في حضور نواب تكتل بعلبك الهرمل النيابي والوزير السابق الدكتور حمد حسن، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية، طالب الحكومة اللبنانية ب"البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال"، مشددا على ضرورة "أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد".

واعتبر أن "الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء"، مشيرا إلى "المخاوف التي تكبر عند الصهاينة بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيزيد من قوة محور المقاومة، وبالتالي سيزيد من قوة المواجهة مع الكيان الصهيوتي كونه يعاني من عدة مشاكل داخلية تساهم في إضعافه".

وقال: "الانتهاكات الاميركية في العالم لا تراعي حرمة أحد وتدمر البلاد الآمنة، وسوف تبتلى أميركا كما ابتلت أوروبا في هذه الايام".



المصدر: الوكالة الوطنية
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