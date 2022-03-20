لبنان

اصابة شاب برصاص طائش في هذه المنطقة

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:50
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اصيب المواطن "ف.خ" في بلدة ببنين العكاريّة محلّة حيّ الحريق برصاصة طائشة بعدما إستقرت في ظهره إثر مناسبة إجتماعيّة تُقام في المنطقة.

وناشد أهالي المنطقة المعنين بضرورة منع ووقف إطلاق النار عشوائيًا في الهواء خصوصاً في المناسبات.
 
 
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