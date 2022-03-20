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لبنان
وزير الطاقة يتحرك في موضوع اقفال المحطات.. هذا ما جرى
Lebanon 24
20-03-2022
|
12:15
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اكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انه تلقى اتصالًا من وزير الطاقة وليد فياض طلب فيه من اصحاب المحطات التي لديها مخزون بأن يفتحوا غدًا الاثنين، بحسب ما أعلنت قناة "الجديد".
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