لبنان

في عيد الأم… ورد وحلوى نار والناس كتار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2022 | 12:24
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رغم حساسية الوضع الاقتصادي في لبنان والضغوطات المعيشية التي تتزايد اعباؤها يوماً بعد يوم، الا أن حركة الإقبال على محلات "الباتيسري" وبيع الأزهار لا تزال على حالها كما كانت في كل الاعوام الماضية. 
في مدينة طرابلس غصّت هذه المحلات بالزبائن مع حلول مناسبة "عيد الأم"، والجدير بالذكر أنّ باقة الورود يتراوح ثمنها ما بين ٢٠٠ الف ليرة كحدّ ادنى اي ما يعادل 10 دولارات تقريباً وما فوق، اما قالب الحلوى فيزيد سعره عن ما يعادل 15 دولارا بالعملة اللبنانية وما فوق!
المصدر: خاص "لبنان 24"

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