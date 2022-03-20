لجنة متعاقدي الثانوي ترفع سقف المواجهة: لن نشارك بأي استحقاق وطني

أصدرت لجنة متعاقدي الثانوي - مختلف التسميات بيانا جاء فيه:"بعد مرور اكثر من خمسة اشهر على بدء العام الدراسي واكثر من سبعة اشهر على الوعود التي اطلقوها لنا، كل من لجنة التربية ومعالي وزير التربية، والتي حتى الآن لم يتحقق منها سوى 180 $، وهذه معظمنا لم يحصل عليها بسبب اقفال المصارف وسقف السحوبات مع العلم اننا لم نقبض شيئا منذ حزيران 2021، لذا سنقول لجميع المعنيين طفح الكيل لأن:- مرسوم بدل النقل حتى الآن، مصيره مجهول.- العقد الكامل لإستكمال ساعاتنا التي خسرناها بسبب إضراب الروابط وتأخير العام الدراسي وعطلة الوزير الطويلة، والتي لا ذنب لنا فيها.لذا سنقف في وجه كل من يعرقل اقرار هذا القانون في المجلس النيابي والحساب آت لا محال في شهر أيار الحالي.- القبض الشهري الذي وعدتمونا به هذا العام وبهذه الظروف، لم نحصل عليه.- قانون الضمان حتى الآن لم يجهز؟؟؟لذا سنعلمكم ان خسارتنا كبيرة، وما بقي من العام الدراسي من فتات لساعاتنا لا نريدهم، نتنازل عنها واستبدلونا اذا وجدتم غيرنا ذوي خبرة وكفاءة، ويكفينا صبْرنا عليكم . نحن وصلنا الى مرحلة اليأس من وعودكم الفارغة وسنعطيكم فرصة لأول جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرار القوانين التي يفترض ان تكون حقا مكتسبا لنا، وإلا سنعلن الإستقالات الجماعية وعدم المشاركة بأي استحقاق وطني (امتحانات / انتخابات)".