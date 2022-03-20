لبنان

5 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
20-03-2022 | 12:51
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أعلنت تسجيل 361  اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ما يرفع اجمالي عدد الاصابات الى 1088196، و5 حالات وفاة.
 
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