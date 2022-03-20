قطع طرقات في بعلبك.. ماذا يحدث؟

أقدم محتجون من عائلة وأقارب وأصدقاء الشاب حسين الأشهب الذي اختطفه مسلحون مجهولون من محلة الكيال في بعلبك قبل خمسة أيام، على قطع طريق رياق بعلبك الدولية قرب تقاطع بلدة سرعين التحتا، مطالبين بالإفراج عنه، "ووضع حد لظاهرة الفلتان الأمني السائدة في المنطقة".