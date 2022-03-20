للمتوجهين نحو طرابلس من حلبا.. إليكم هذا الخبر من "قوى الأمن"

استكمالاً لمشروع الصرف الصحي على طريق حلبا – العبدة، ستتابع الشركة المتعهدة أعمال الحفر من مفرق ببنين حتى مستديرة العبدة / المسلك الغربي، وذلك اعتباراً من تاريخ الغد 21-3-2022 من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 16,00 ولحوالى الـ/10/ أيام.ستؤدي هذه الأشغال الى تحويل السير المتجه نحو طرابلس الى الطرقات الفرعية المجاورة. لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".