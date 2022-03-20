لبنان

حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
20-03-2022 | 14:01
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو لـ"جملٍ" جرى رصده في مدينة صيدا وتحديداً على الكورنيش البحري. 
 
وبحسب الناشطين، فإنّ هذا الجمل يعود لأحد الأشخاص ويستخدمهُ للترفيه من خلال إتاحة الفرصة للناس للركوب عليه والتقاط الصّور معه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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