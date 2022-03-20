حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو لـ"جملٍ" جرى رصده في مدينة صيدا وتحديداً على الكورنيش البحري.

وبحسب الناشطين، فإنّ هذا الجمل يعود لأحد الأشخاص ويستخدمهُ للترفيه من خلال إتاحة الفرصة للناس للركوب عليه والتقاط الصّور معه.