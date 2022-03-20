لبنان

وزير البيئة زار محمية مستنقع عميق

Lebanon 24
20-03-2022 | 15:10
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زار وزير البيئة ناصر ياسين بعد ظهر اليوم، محمية مستنقع عميق في البقاع الغربي، لمناسبة اليوم العالمي للاراضي الرطبة، حيث شارك في غرس اشجار الصفصاف اللبناني، كما شارك في مراقبة الطيور.

واكد وزير البيئة "العمل لرفع الوعي حول أهمية النظام الإيكولوجي في الأراضي الرطبة في تحسين نوعية المياه والهواء، والوقاية من الفيضانات، وتخزين المياه، وغيرها من الخدمات للحياة النباتية والحيوانية في لبنان".
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