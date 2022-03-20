لبنان

في طرابلس.. سرقة تؤدي إلى إطلاق نار

Lebanon 24
20-03-2022 | 15:19
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أقدم المدعو "و.ب." على إطلاق النار في الهواء في منطقة القبة - طرابلس، على خلفية قيام مجهولين بالدخول إلى مكان عمله وسرقة المخزن.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن هوية السارقين ما زالت مجهولة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث. 
 
 
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إطلاق نار

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