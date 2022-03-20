في طرابلس.. سرقة تؤدي إلى إطلاق نار

أقدم المدعو "و.ب." على إطلاق النار في الهواء في منطقة القبة - طرابلس، على خلفية قيام مجهولين بالدخول إلى مكان عمله وسرقة المخزن.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن هوية السارقين ما زالت مجهولة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.