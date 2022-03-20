العملُ على إعادة الكهرباء إلى عكار مستمر.. ما الجديد؟

أكد رئيس بلدية البيرة الحاج محمد وهبي أنه في اتصال له مع متعهد الصيانة في شركة كهرباء لبنان ميلاد دويهي افاد بأنه "تم اليوم الانتهاء من اعادة تفعيل خط كهرباء عرقا، واضحى جاهزا لمباشرة التغذية الكهربائية، ويبقى لدينا مخرج دير نبوح - طرطوس الذي نعمل لعزل الكهرباء عنه وتحويلها الى المحطة البديلة".



اضاف دويهي: "صيانة الاعطال واعادة تفعيل التيار الكهربائي ستكون ليل الثلاثاء او صباح الاربعاء على اقصى تقدير، ويتم ربط الشبكة وتحويلها الى محطة دير نبوح - طرطوس لاعادة التيار الكهربائي الى محافظة عكار".



من ناحيته، أكد وهبي أن "الكهرباء حاجة ملحة يجب عدم التهاون فيها خاصة وان محافظة عكار بأكملها معزولة كهربائيا. وشكر الجهود التي تبذل لصيانة الاعطال الكهربائية واصلاحها متمنيا حلها في اسرع وقت ممكن".