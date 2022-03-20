لبنان

العملُ على إعادة الكهرباء إلى عكار مستمر.. ما الجديد؟

Lebanon 24
20-03-2022 | 15:34
A-
A+
Doc-P-933247-637834101902777454.jpg
Doc-P-933247-637834101902777454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس بلدية البيرة الحاج محمد وهبي أنه في اتصال له مع متعهد الصيانة في شركة كهرباء لبنان ميلاد دويهي افاد بأنه "تم اليوم الانتهاء من اعادة تفعيل خط كهرباء عرقا، واضحى جاهزا لمباشرة التغذية الكهربائية، ويبقى لدينا مخرج دير نبوح - طرطوس الذي نعمل لعزل الكهرباء عنه وتحويلها الى المحطة البديلة".
 
اضاف دويهي: "صيانة الاعطال واعادة تفعيل التيار الكهربائي ستكون ليل الثلاثاء او صباح الاربعاء على اقصى تقدير، ويتم ربط الشبكة وتحويلها الى محطة دير نبوح - طرطوس لاعادة التيار الكهربائي الى محافظة عكار".
 
من ناحيته، أكد وهبي أن "الكهرباء حاجة ملحة يجب عدم التهاون فيها خاصة وان محافظة عكار بأكملها معزولة كهربائيا. وشكر الجهود التي تبذل لصيانة الاعطال الكهربائية واصلاحها متمنيا حلها في اسرع وقت ممكن".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2022-03-20
14:01 | 2022-03-20
13:09 | 2022-03-20
17:08 | 2022-03-20
16:19 | 2022-03-20
16:12 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website