إشتباكات مسلحة تهزّ بريتال.. السبب غير متوقع!

تشهد بلدة بريتال اشتباكات عنيفة بين أفراد من عائلتي "ي" و "ط" بسبب خلافٍ على قطعة أرض.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات، وعلى الأثر بدأت قوة من الجيش تنفيذ مداهمات لملاحقة وتوقيف مطلقي النار.