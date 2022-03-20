لبنان

مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد

Lebanon 24
20-03-2022 | 16:19
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نشر المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إمساكيّة شهر رمضان المبارك 1443. وذكر المكتب أن يوم السبت الواقع فيه 2 نيسان المقبل هو أول أيام الشهر المبارك.
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