مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد

نشر المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إمساكيّة شهر رمضان المبارك 1443. وذكر المكتب أن يوم السبت الواقع فيه 2 نيسان المقبل هو أول أيام الشهر المبارك.