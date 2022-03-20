عون يعايد الأمهات: أنتنّ نموذج الرسوخ في المحبّة

هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون الأمّهات بعيدهنّ، متوجهاً إليهنّ بكلماتٍ خاصة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " من القلب إلى امهات لبنان أطيب معايدة. انتن نموذج الرسوخ في المحبة، والثبات في العطاء بلا حدود، مهما كانت الصعوبات. لبنان المتعافي، على صورتكن ومثالكن، سيبقى جديراً بالحياة".