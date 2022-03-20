لبنان

عون يعايد الأمهات: أنتنّ نموذج الرسوخ في المحبّة

Lebanon 24
20-03-2022 | 17:08
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هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون الأمّهات بعيدهنّ، متوجهاً إليهنّ بكلماتٍ خاصة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من القلب إلى امهات لبنان أطيب معايدة. انتن نموذج الرسوخ في المحبة، والثبات في العطاء بلا حدود، مهما كانت الصعوبات. لبنان المتعافي، على صورتكن ومثالكن، سيبقى جديراً بالحياة".
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