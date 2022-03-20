لبنان

تغييرات في المصارف

Lebanon 24
20-03-2022 | 18:13
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ينوي مرجع بارز إجراء تغييرات في مناصب قيادية قضائية ضمن إجراءات أخرى لوقف تداعيات المعركة المحتدمة بين القضاء والمصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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