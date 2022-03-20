كشفت مصادر سياسية عبر "اللواء" عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم، لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة، ولاسيما منها، الاكتفاء بإضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبيّن عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة، لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.