لبنان

عون يُقابل البابا اليوم

Lebanon 24
20-03-2022 | 19:14
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وصل الرئيس ميشال عون إلى روما أمس يرافقه وزير الخارجية والمغتربين، للقاء البابا وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووزير الخارجية المونسنيور جان بول غالاغر.
كما سيزور الرئيس عون يوم الثلاثاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإيطالية، وللبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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