ماذا يريد سعد الحريري؟

كتب جان فغالي في" نداء الوطن": عملياً الرئيس سعد الحريري لم يعلِّق عمله السياسي، هو في قلب العمل السياسي بهدفين واضحين: الانتقام من "القوات اللبنانية" ومن كل من يخرج عن طاعته في "تيار المستقبل"، أما الحرب على إيران و"حزب الله" فشعارٌ للاستغلال الخارجي. للمفارقة، فإن الرئيس الحريري يشن حربه الإنتقامية في اللحظة التي أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي اتهمت فيه رجال "حزب الله" وإيران، لا الرئيس السنيورة ولا "القوات اللبنانية"، ومع ذلك فإن الرئيس الحريري يريد ان يقاتل السنيورة و"القوات اللبنانية". أخطر سلاح يستخدمه الرئيس الحريري في وجه "القوات اللبنانية" هو سلاح العددية "نحن أكثر منكم عددياً في عكار وفي زحلة، ونحن نحسم في اقليم الخروب"، تماماً كما يقول الشيعة للمسيحيين: نحن اكثر منكم في بعلبك الهرمل وفي الجنوب. سلاح العدد هذا يستخدمه السنة والشيعة بالمداورة، علماً ان شعار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الطائف كان "أوقفنا العد".

ستنتهي الانتخابات النيابية مساء الخامس عشر من أيار، السادس عشر من أيار يوم جديد. الرئيس الحريري و"تيار المستقبل" خارج مجلس النواب للمرة الاولى منذ العام 1996، فهل سيبقى معلِّقاً العمل في السياسة؟ وإلى متى؟