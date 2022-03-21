الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد

تسيطر كتل هوائية باردة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب 4 درجات، ومن المنتظر أن يتأثر لبنان تدريجيا بدءا من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة.

طقس اليوم الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية بمعدل 4 درجات، كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ويجب التحذير دائما من تكون الجليد على الطرقات الداخلية، وعلى الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة نهارا والتي تبدأ بالإنخفاض بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي البارد والمتمركز فوق تركيا فيتحول الطقس الى غائم مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق والثلوج الخفيفة ليلا بدءأ من ارتفاع 1000 متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم خلال النهار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم بدءا من الظهر مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة خلال الليل ومصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد، كما تبدأ الثلوج بالتساقط صباحا بدءا من ارتفاع 800 متر وما دون ذلك على المرتفعات الشمالية وينخفض مستوى تساقطها مع الإنخفاض الإضافي بدرجات الحرارة خلال النهار لتلامس مرتفعات ال 600 وما دون في المناطق الشمالية.

وأفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع منخفض جوي بين الثلاثاء ليلاً وصباح الجمعة فتتحول الى منخفض ثلجي بحيث تتساقط الثلوج فوق 800 متر وبشكل متفاوت وتكون الثلوج غزيرة وكثيفة فوق 1000/1100متر.

وأضاف ان نشاط التيارات القطبية يعود الى ارتفاع ضغط المرتفع القطبي بحيث يتمدد ببرودته نحو جنوب اوروبا ومنطقتنا وسوف يعاود نشاطه نحو تركيا واليونان في الاسبوع الاول من الشهر القادم في حين سيشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة بين 29 آذار و 5 نيسان.