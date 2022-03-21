"حرب إلغاء إنتخابية" في الشمال الثالثة

يبدو أن أم المعارك الإنتخابية ستكون بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في دائرة الشمال الثالثة بالتحديد (البترون، الكورة، زغرتا وبشري)، حيث يحاول "التيار" اختراق لائحة "القوات" في قضاء بشري، الامر باعتباره "انتصارًا كبيرًا له".

وتقول مصادر عليمة إن اصرار "التيار" على التحالف مع المرشح ويليام طوق يعود في شكل اساسي الى رغبته بخرق "القوات" في بشري حتى لو كلفه الامر خسارة احد مرشحيه الحزبيين الذين من الممكن ان يتم اختراقهم في قضاء آخر داخل الدائرة نفسها.

في المقابل تسعى "القوات" إلى إسقاط رئيس "التيار" النائب جبران باسيل في البترون من خلال المحاولات القائمة بينها وبين حزب الكتائب اللبنانية والمرشح مجد حرب، وهو أمر يقول عنه "العونيون" بأن "النجوم أقرب لهم من تحقيق هذا الهدف".

في المقابل يتم التداول بنواة "لائحة ثورة ومعارضة" ثالثة في دائرة الشمال الثالثة على الشكل الاتي:

الكورة: أنيس نعمة، ادمون الشماس ومرشح آخر

البترون: سامر سعادة ومرشح آخر

بشري: وليم طوق ومرشح آخر

زغرتا: سليم بك كرم وآخرون

وعقدت لتنظيم هذه اللائحة عدة اجتماعات منها أمس حيث تم التأكيد على نواة هذه اللائحة.

وفي حال سارت الامور كما هو ظاهر، فمعنى ذلك ان المعارضة ستنقسم الى ثلاث لوائح هي " لائحة ميشال معوض والكتائب"، "لائحة شمالنا"، واللائحة المستجدة.