قائد الجيش في عيد الأم: في عيدكِ.. كلُّ الوطن لكِ

بمناسبة عيد الأم كتب قائد الجيش العماد جوزيف عون في تغريدة: ‏‏"أمي، هي الحياة والتضحية... كلُّ التقدير لأمّهاتنا، فإنّهنّ المثال لنا في ‏التضحية والتفاني. كلُّ الاحترام لمن ينتظرن أبناءهنّ العائدين ببزّاتهم ‏العسكرية. كلُّ الحب لمن فقدن فلذات أكبادهنّ على مذبح الوطن...‏في عيدكِ، كلُّ الوطن لكِ.‏