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لبنان
اسماعيل سكرية: منظمة الصحة مطالبة باعتماد نهج علمي مستقل يحمي صحة الناس
Lebanon 24
21-03-2022
|
02:54
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أعرب رئيس "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية- الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، عن أسفه وحزنه "للإسقاط المتكرر للشعارات الإنسانية المرفوعة عالميا، والمتعلقة بالصحة العامة تحديدا، والتي تحتسب وتوظف في دائرة المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وهذا ما أشرنا إليه مرارا وتكرارا، وأكدته الحرب الأوكرانية التي ما ان اشتعلت حتى تراجع ضجيج فيروس الكورونا وما نشره من هلع ورعب وحصار حياتي واجتماعي، وهمشت أخباره، وتراجعت أصوات المبشرين بمخاطره من أطباء الاختصاص وعداداتهم، رغم استمرار ارتفاع إصاباته في أوروبا وأميركا وغيرها من دول العالم".
وتابع: "هنا يحق لنا ان نسأل منظمة الصحة العالمية عن دورها الريادي المحوري العالمي في حماية الصحة العامة، ترشيدا وتوعية ونصحا، ولماذا تراجع هذا الدور مع الحرب الأوكرانية؟ ".
وختم: "إذا كنا نتفهم أن اوركسترا إعلامية عالمية تحركها قوى رؤوس الأموال ومن يمتلكها عند كل حدث تبرز فيها المصالح والأهداف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، فتفرض الحدث ليسيطر على يوميات البشر ولو بالكثير من الإثارة المنفوخة التفاصيل، فإننا نربأ بمنطمة الصحة العالمية أن تخضع لذات الحسابات وأصحابها، وتوظف في غير اتجاهات أهدافها، ونطالب قيادتها باعتماد نهج علمي صحي واضح مستقل عن كل من ينظر إليها مجرد منبر يوظف عند الضرورة لتسويق أهداف أبعد ما تكون عن حماية حق الناس في صحتها".
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