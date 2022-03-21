جرائم بيئية في جبال الريحان والعيشية (صور)

تتابع فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جولاتها في جبال الريحان والعيشية لرصد مدى وجود اية خروقات بيئية او اعمال حفر جديدة او نقل ستوكات رمول من المواقع المستثمرة سابقا والحؤول دون اي تعدي جديد على الموارد المائية و البيئية، علما ان الصور تظهر حجم الجريمة التي ارتكبتها السلطات المختصة من خلال السماح باستثمار ونقل وحفل في بيئة مائية وفي منطقة محمية مصنفة، وفق مندوبة "لبنان 24".