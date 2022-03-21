طلبٌ من نصار إلى "القضاء... هذه تفاصيله!

نعى وزير السياحة وليد نصار ناشر جريدة "نداء الوطن" وصاحب المؤسسات السياحية رجل الأعمال ميشال مكتّف، وقال في بيان: "برحيل المغفور له ميشال مكتف خسر لبنان ركنا داعماً للسياحة، ساهم في إنجاح القطاع وتقدمه".وأشار إلى أن "المطلوب من الأجهزة القضائية والأمنية المختصة فتح تحقيق لمعاقبة من صور ونشر صورة المغفور له مكتف"، معتبراً أنه "فعل غير أخلاقي يستوجب محاسبة فاعله"