لبنان

إعلان هام من "وزير الصحة" يتعلق بأدوية السرطان...هذه تفاصيله!

Lebanon 24
21-03-2022 | 04:13
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 كشف وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، عن أن "الوزارة تستعد لإطلاق حملة هذا الأسبوع على صلة بمسألة تأمين أدوية السرطان ستساهم في رصد المزيد من الأموال لتسهيل عملية الاستيراد".
 
وطمأن الى أن "المبلغ المرصود هذا الشهر جيد، والأدوية السرطانية تصل تباعا"، مشيرا الى أن المصانع المحلية تقوم بتصنيع بعض أدوية السرطان، إلا أنها غير قادرة حاليا على سد الحاجة المحلية، ولكنها تقوم بعمل ممتاز على صعيد تأمين الأدوية المزمنة".
 
وعن أزمة المستشفيات، أوضح أن "المشكلة الأساسية تكمن في تأخير دفع المستحقات، لافتا الى أن "المسألة باتت بين وزارة المالية ومصرف لبنان والعمل جار على دفع هذه المستحقات في أسرع وقت ممكن".
 
وبالنسبة للاصابات بكورونا، أكد أن "أعداد الإصابات الى انخفاض فعلي"، مشددا على "ضرورة الاستعداد لأي موجة جديدة، لا سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا وأميركا وذلك عبر رفع نسبة اللقاح في لبنان لزيادة المناعة المجتمعية".
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