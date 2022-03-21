لبنان

رش الملح لإذابة الجليد من على الطرقات في هذه البلدة

Lebanon 24
21-03-2022 | 04:21
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يقوم عمال بلدية فنيدق منذ السادسة صباحا بالعمل على رش الملح لإذابة الجليد من على الطرقات الرئيسية والفرعية للبلدة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
ودعت البلدية المواطنين لعدم التنقل إلا للضرورة حيث يتكون الجليد، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة .
 
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بلدية فنيدق

الجليد

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