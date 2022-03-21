لبنان

الفوعاني: الانتخابات لن تكون مجرد عملية اقتراع

Lebanon 24
21-03-2022 | 04:41
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قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل مصطفى الفوعاني إن "الانتخابات في ايار لن تكون مجرد عملية اقتراع فحسب انما ابعد من ذلك ستشكل استفتاء وتأكيدا على تمسك اهلنا وناسنا بخيار المقاومة وقادتها ونهجها لانه الخيار الوحيد الذي يبقي لبنان قويا وممانعا وبالتاكيد سيشهد ايار انتصارا سياسيا لخط هذه المقاومة وستسقط حينها كل المؤامرات وتمويل السفارات التي حيكت لتدمير انساننا وتقليبه على مقاومته من خلال افقاره وتجويعه واذلاله".
وخلال احياء حركة امل الذكرى السنوية الاولى على وفاة علي جانبيه والدعضو قيادة اقليم البقاع ميلاد جانبيه في مدينة الهرمل، اشار الفوعاني الى ان "المؤامرة جاءت من الخارج ولكن للاسف كان هناك عدو داخلي يتمثل بالتجار والمحتكرين الذين ارادوا قيامتهم وثراءهم على حساب اخوانهم وجيرانهم واهلهم ووطنهم وتفوق هؤلاء المحتكرون بمؤامرتهم على اصحاب المشروع الكبير وكانوا اشد فتكا بحياة الناس".
 
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