لبنان

وزير الداخلية بعيد الأم: صنعتُنَّ الأجيال ووحّدتُنَّ العالم

Lebanon 24
21-03-2022 | 04:50
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قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة لمناسبة عيد الامهات، "إلى أُمي، وكل أم مناضلة لتبقى وعائلتها في لبنان، وكل أم بعّدتها الغربة عن أبنائها… وإلى كل أم غادرت هذه الدنيا، صنعتُنَّ الأجيال ووحّدتُنَّ العالم في هذا اليوم وفي كل يوم على محبّتكن، لكُنَّ… في لبنان والعالم العربي والعالم أجمع، كل التقدير".
 
 
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