سعر دولار "صيرفة" اليوم.. إليكم كيف سيتغيّر

قالت مصادر مصرفية أن "الإضراب التحذيري للمصارف لن يؤثر على إصدار سعر منصة صيرفة من قبل مصرف لبنان، اليوم"، مشيرة إلى أنّ "التوقعات تشير إلى أنّ سعر المنصة قد يشهد تغيراً بين 100 و 300 ليرة صعوداً أم هبوطاً".

وأشارت المصادر إلى أن "ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يُحتّم ارتفاعاً في سعر منصة صيرفة"، موضحة أن "المعدل الوسطي للسعر يرتبطُ تلقائياً بالمداولات اليوم، خصوصاً أن التوجّه سيكون نحو صيرفة مباشرة وليس باتجاه المصارف التي لا تقوم بعمليات مالية في ظل الإضراب".

يُشار إلى أن سعر دولار صيرفة كان يوم الجمعة 20800 ليرة لبنانية.